Глава крымского футбола: болельщики больше следят за сборной России, чем Украины

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха рассказал, какую сборную больше поддерживают болельщики.



«Сложно сказать. Думаю, после чемпионата мира больше следят за сборной России, но мы также в своём обществе обращаем внимание на наших коллег. Кто бы что ни говорил, но я вырос с этими людьми, которые сейчас на Украине: Шевченко, Максимов, Головко. Политика политикой, но это нельзя вычеркнуть. Мы дружим, созваниваемся, общаемся, радуемся их победам, а они — нашим. Также одесситы часто приезжали к нам по логистике. Уровень футбольных клубы в РПЛ всё-таки повыше. Скажу так: если в одно время будут играть Россия и Украина, то однозначно будут смотреть российскую сборную. Здесь я уверен. Понятно, что какой-то процент будет наблюдать за Украиной, но подавляющее большинство будет смотреть Россию», — сказал Ветоха в эксклюзивном интервью для корреспондента «Чемпионата» Павла Прохорова.

«Украинцы говорят, что это их территория, запрещая играть в России». Футбол в Крыму — наш? Интервью с президентом Крымского футбольного союза Юрием Ветохой.