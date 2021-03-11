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Глава крымского футбола: болельщики больше следят за сборной России, чем Украины

Глава крымского футбола: болельщики больше следят за сборной России, чем Украины
Футбол / Прочие турниры 0
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Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха рассказал, какую сборную больше поддерживают болельщики.

«Сложно сказать. Думаю, после чемпионата мира больше следят за сборной России, но мы также в своём обществе обращаем внимание на наших коллег. Кто бы что ни говорил, но я вырос с этими людьми, которые сейчас на Украине: Шевченко, Максимов, Головко. Политика политикой, но это нельзя вычеркнуть. Мы дружим, созваниваемся, общаемся, радуемся их победам, а они — нашим. Также одесситы часто приезжали к нам по логистике. Уровень футбольных клубы в РПЛ всё-таки повыше. Скажу так: если в одно время будут играть Россия и Украина, то однозначно будут смотреть российскую сборную. Здесь я уверен. Понятно, что какой-то процент будет наблюдать за Украиной, но подавляющее большинство будет смотреть Россию», — сказал Ветоха в эксклюзивном интервью для корреспондента «Чемпионата» Павла Прохорова.

«Украинцы говорят, что это их территория, запрещая играть в России». Футбол в Крыму — наш?
Интервью с президентом Крымского футбольного союза Юрием Ветохой.
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