«Эти люди не стоят 20 млн». Уткин — о премиальных Черчесова и штаба сборной России

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал появление информации о выплатах главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову и персоналу команды. Сообщалось, что за победу в товарищеском матче им выплачивают 20 млн рублей.
«Эта история с суммой премиальных интересна даже не тем, что она выросла за четыре года в четыре раза. В конце концов, главный тренер всегда должен был уметь в первую очередь выбивать баблосы. Дело даже не в её чрезмерности, потому что главный тренер главным тренером, но для персонала премиальные за победу сопоставимы по объёму с зарплатой. Так происходит в каждой команде, и на это живут. Абсолютная цифра вообще не должна никого смущать, потому что она выплачивается людьми, которые денег особо не считают. Есть, конечно, некоторый нюанс в том, что всё-таки это сборная, а не частный клуб, и хотя РФС не государственная организация, сборная всё же представляет страну, и неплохо было бы соизмеряться с тем, что происходит в этой стране, и как это может быть воспринято.
Цифра 20 млн мне кажется важной, потому что за эти деньги люди оказываются неспособными просчитать, чего стоит победа в товарищеском матче. Ещё раз напомню, что если бы сборная России выиграла у Молдавии, то она была бы выше посеяна при жеребьёвке отборочной группы чемпионата мира. А то, что это важно, тренерский штаб постоянно подчёркивал. Но тем не менее 20 млн премиальных за победу над Молдавией не хватило, чтобы просто вспомнить, что уже в этом матче можно было решить проблему. Эти люди не стоят 20 млн, друзья мои, это совершенно точно», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.
- 11 марта 2021
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