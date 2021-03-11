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Созин: какие вопросы к Черчесову по вызову Дзюбы? Это заслуживает уважения — держит слово

Созин: какие вопросы к Черчесову по вызову Дзюбы? Это заслуживает уважения — держит слово
Футбол / Сборная России 0
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Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова вернуть в команду нападающего «Зенита» Артёму Дзюбу и дать ему капитанскую повязку.

«Решение Черчесова вызвать Дзюбу в сборную меня вообще не удивило. Наоборот, это подчеркнуло слова Черчесова после той неприятной ситуации. Артём — опора главного тренера и его помощник, он всегда им был. Когда Черчесов не вызвал его на последние матчи Лиги наций, то помог игроку — нападающему надо было выдохнуть, отдохнуть и отвлечься. Все телеканалы спорили, почему так случилось, а Черчесов просто пошёл ему навстречу.

Сейчас прошло время, страсти улеглись, Дзюбу логично вызвали. Это решение было объявлено ещё осенью. Какие вопросы к Черчесову по вызову Дзюбы? Наоборот, это заслуживает уважения — он держит слово», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Абсурд и издевательство!» Фанаты недовольны возвращением Дзюбы в сборную России
Большинству болельщиков не понравилось решение Черчесова.
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