Канделаки: Дзюба мог бы играть в «Тоттенхэме». Он не хуже Миранчука и Головина по статусу

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала решение главного тренера национальной команды Станислава Черчесова вновь вызвать форварда «Зенита» Артёма Дзюбу в сборную России и оставить его капитаном.



«Блестящий российский пианист Денис Мацуев (сразу скажу — без шансов на успех) предложил не обсуждать возвращение Артёма Дзюбы в сборную России. Ну как такое не обсудить десяткам тысяч неравнодушных к Артёму, сборной, «Зениту» людям? Причем неравнодушных ох как по-разному.



Разумеется, место Артёма прямо сейчас — в главной команде нашей страны. Звезд с неба в последнее время не хватающей, а значит — нуждающейся в каждой звезде. Дзюба мог бы с легкостью играть в каком-нибудь «Тоттенхэме», так что по своему статусу он ничем не хуже Миранчука и Головина. Вот есть у нас несколько топовых футболистов и каждый должен быть в команде.



Ну и капитанскую повязку (ханжи — остыньте) Артём заслужил своей игрой на протяжении нескольких лет. С его авторитетом в сборной тоже полный порядок. Так за чем же стало дело?» — написала Канделаки в своём телеграме.

Орлов: Дзюба не наиграл на то, чтобы быть лидером сборной России