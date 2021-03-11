Александр Григорян покинул пост тренера армянского клуба «Урарту»

Бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян покинул пост наставника «Урарту». Об этом пресс-служба армянского клуба сообщила в «Инстаграме».
«Клуб благодарит специалиста за плодотворную работу и желает ему успехов в карьере в будущем», — говорится в сообщении.
Григорян возглавил «Урарту» в ноябре 2019 года. В настоящее время команда, набрав 18 очков в 12 турах, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Армении и отстаёт от лидера соревнований «Арарата» на 7 очков.
Ранее Григорян работал в таких командах, как «Луч», «СКА-Хабаровск», «Анжи», «Пахтакор», «Химки», «Тосно», а также в ряде женских футбольных клубов. «Тамбов» тренировал с апреля по октябрь 2019 года. После этого специалист должен был возглавить сборную Армении, однако все договорённости с ним были аннулированы.
- 11 марта 2021
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