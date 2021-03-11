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Глава крымского футбольного союза: из-за санкций нам не могут переслать деньги от УЕФА

Глава крымского футбольного союза: из-за санкций нам не могут переслать деньги от УЕФА
Футбол / Прочие турниры 0

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха рассказал, что клубы не могут получить поддержку от УЕФА.

«Помогает ли УЕФА в материальном плане? Ничего. За всё время был один миллион, который, к сожалению, был прописан нам и Крымской федерации в Херсоне. Но из-за санкций они не могут нам переслать. Это единственный раз, когда УЕФА не выполнил решение исполкома и не смог физически передать деньги. В мешках же их никто не привезёт, а ни один наш банк на территории Крыма не принимает иностранные деньги. За это время, если не ошибаюсь, в 2016 году они нам прислали 676 мячей, которые мы раздали всем детским спортивным школам. Спасибо огромное им за это», — сказал Ветоха в эксклюзивном интервью для корреспондента «Чемпионата» Павла Прохорова.

«Украинцы говорят, что это их территория, запрещая играть в России». Футбол в Крыму — наш?
Интервью с президентом Крымского футбольного союза Юрием Ветохой.
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