Уткин отреагировал на возвращение Дзюбы в сборную России

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова вызвать на предстоящие матчи нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу и вернуть ему капитанскую повязку.



«У кого-то из вас могут возникнуть сомнения: вроде бы Дзюба не очень хорошо сейчас играет в футбол, вот в последнем матче с «Рубином» не забил пенальти. Там, правда, события-то были какие бурные. Во-первых, форму забыли. Человек вообще не знал — может, ему голышом предстоит играть. А голышом у него, как вы знаете, получается не очень хорошо, довольно стрёмно.



А во-вторых, если весь мир обсуждает и утверждает, что Мбаппе и Холанд железной, неумолимой поступью идут на смену Роналду и Месси, ну какими глазами должен Дзюба смотреть все эти дни в Сети повторы гола казанца Макарова? Тот не просто отправил в буфет Ловрена резким финтом, не просто протащил до этого мяч по мокрому газону, а после этого, если уж быть точным, не просто отправил Ловрена в буфет — он ещё три раза передумал, в какой из буфетов его посылать и за каким пивом. А только после этого положил мяч в дальний угол. Ну тут поневоле чувствуешь себя старым, понимаете? Хотя я не убеждён, что ты при этом чувствуешь себя Криштиану или Месси. Впрочем, с Артёма станется», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

«Абсурд и издевательство!» Фанаты недовольны возвращением Дзюбы в сборную России Большинству болельщиков не понравилось решение Черчесова.