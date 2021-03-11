Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев сравнил молодых игроков старого и нового поколения.
«Но я очень не люблю слово «раньше». Оно стариковское. Если «раньше было так…», значит ты остался в прошлом. Считаю, надо жить сегодняшним днём, а раз так, то сегодняшние футболисты самые лучшие. Это не значит отрицать прошлое. В СССР были великие игроки. Но всё, что раньше было, надо мерить тем временем. Как можно сравнить кого-то заочно?
Конечно, сейчас выбор меньше, на некоторых позициях проблемы: центральный защитник или яркий форвард. Есть Дзюба, но он уже без альтернативы играет года 2-3, а хотелось бы, чтобы была конкуренция. Кто-то может сказать, что Соболев подходит на это место, но хотелось бы больший выбор. И, на мой взгляд, Александру надо быть чуть более наглым, уверенным в себе в вопросах конкуренции.
Что касается молодых и перспективных игроков… Мы, моё поколение, добивались всего за счёт трудолюбия. Не было ничего искусственного, не было блата, никто не попадал в состав, если был слабее. Нас никто яростно не пиарил», — написал Евсеев в своей колонке для «Чемпионата».
- 11 марта 2021
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