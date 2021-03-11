После присоединения Крыма к РФ в республике почти в 3 раза возросло число детских команд

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха рассказал о темпах развития футбола в регионе.



«Детский футбол – это наш огромный плюс. В этом сегменте мы работаем на пять с плюсом. Для сравнения, в 2014 году, когда мы перешли в российское законодательное поле, у нас было 48 детских команд (чемпионат Крыма и Севастополя), а сейчас — уже 152. Это по всем возрастам, порядка 10 тысяч зарегистрированных игроков. В прошлом году была организована академия для самых отдалённых ребят. Мы хотим показать УЕФА и футбольной общественности, что делать с этими ребятами. Сегодня они составляют некий серый рынок, согласно юриспруденции ФИФА они и не российские, и не украинские футболисты. Мы не можем их идентифицировать. Вот сейчас ситуация: один парень поехал в «Сочи», там его взяли, но как компенсировать нам? Какой у него профессиональный статус, если мы не можем его нигде зарегистрировать?



Мы начинаем брать одарённых с 10 лет. В любой федерации, начиная с 12 лет, мальчики имеют свой уникальный номер, который чётко с ними до конца: он может играть в любой части света. Компенсации или солидарные выплаты будут идти той школе или тому тренеру, которые воспитали этого футболиста. У нас эта история пока отсутствует. Мальчика забирают – мы ничего не получаем. РФС и клубы компенсируют только членам РФС, а КФС и Федерация футбола Севастополя не являются членами РФС, поэтому нам нет никакой компенсации», — сказал Ветоха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Прохорову.

«Украинцы говорят, что это их территория, запрещая играть в России». Футбол в Крыму — наш? Интервью с президентом Крымского футбольного союза Юрием Ветохой.