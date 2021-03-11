После присоединения Крыма к РФ в республике почти в 3 раза возросло число детских команд

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха рассказал о темпах развития футбола в регионе.
«Детский футбол – это наш огромный плюс. В этом сегменте мы работаем на пять с плюсом. Для сравнения, в 2014 году, когда мы перешли в российское законодательное поле, у нас было 48 детских команд (чемпионат Крыма и Севастополя), а сейчас — уже 152. Это по всем возрастам, порядка 10 тысяч зарегистрированных игроков. В прошлом году была организована академия для самых отдалённых ребят. Мы хотим показать УЕФА и футбольной общественности, что делать с этими ребятами. Сегодня они составляют некий серый рынок, согласно юриспруденции ФИФА они и не российские, и не украинские футболисты. Мы не можем их идентифицировать. Вот сейчас ситуация: один парень поехал в «Сочи», там его взяли, но как компенсировать нам? Какой у него профессиональный статус, если мы не можем его нигде зарегистрировать?
Мы начинаем брать одарённых с 10 лет. В любой федерации, начиная с 12 лет, мальчики имеют свой уникальный номер, который чётко с ними до конца: он может играть в любой части света. Компенсации или солидарные выплаты будут идти той школе или тому тренеру, которые воспитали этого футболиста. У нас эта история пока отсутствует. Мальчика забирают – мы ничего не получаем. РФС и клубы компенсируют только членам РФС, а КФС и Федерация футбола Севастополя не являются членами РФС, поэтому нам нет никакой компенсации», — сказал Ветоха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Прохорову.
- 11 марта 2021
-
17:11
-
17:09
-
16:53
-
16:46
-
16:46
-
16:45
-
16:43
-
16:24
-
16:14
-
16:07
-
16:03
-
15:57
-
15:52
-
15:37
-
15:23
-
15:13
-
15:08
-
14:51
-
14:50
-
14:45
-
14:41
-
14:27
-
14:19
-
14:12
-
14:07
-
14:03
-
14:00
-
13:43
-
13:02
-
12:52
-
12:38
-
12:17
-
12:16
-
12:07
-
11:43