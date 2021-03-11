Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов «Ювентуса» и «Милана»
Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия продолжает пользоваться популярностью среди европейских клубов.
Как сообщает Tuttomercatoweb, 20-летний футболист попал в сферу интересов «Ювентуса» и «Милана». Представители «бьянконери» и «россонери», а также других клубов, просмотрят Хвичу на матче сборных Грузии и Испании в конце этого месяца.
Отмечается, что в услугах Кварацхелии по-прежнему заинтересована дортмундская «Боруссия», желавшая купить его ранее. В ближайшее время немецкий клуб может вновь предпринять попытку заполучить игрока.
Кварацхелия защищает цвета «Рубина» с 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
Орлов: Кварацхелия по-прежнему готов перейти в «Зенит», надо его брать для Лиги чемпионов
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