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Мележиков: «Спартак» заинтересован в партнёрстве и продвижении в Китае

Мележиков: «Спартак» заинтересован в партнёрстве и продвижении в Китае
Футбол / РПЛ 0
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Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал продолжение сотрудничества с ZTE и рассказал о заинтересованности в партнёрстве с Китаем.

«Спартак рад объявить о продолжении сотрудничества с ZTE, крупнейшим производителем смартфонов. Наше сотрудничество идёт с января прошлого года, соглашение действует до конца сезона. Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество и участие нас в ваших делах, а вас — в наших. В следующем году у нас столетие, мы рассчитываем на наше взаимодействие в честь этого столетия.

Надеюсь, коллеги представят возможности часов. Наше партнёрство более интересно болельщикам. Мы не пользуемся именно ZTE, сами выбираем устройства. Футболисты выбирают те продукты, которыми пользуются в профессиональном спорте. Мы рассчитываем на некую динамику в сторону болельщиков.

Окупил ли контракт с ZTE половину трансфера Промеса? Скажем так, мы будем стремиться к тому, чтобы окупить покупку Промеса за следующий год партнёрства. Было бы здорово, если бы ZTE купила «Спартаку» футболиста. Но того, кого мы захотим.

Мы проводили определённые программы в Китае в плане академии. И заинтересованы в транснациональном продвижении партнёрства, в том числе и продвижении «Спартака» в Китае», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

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