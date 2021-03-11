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Роман Пилипчук — об увольнении из «Спартака-2»: для меня это было как снег на голову

Роман Пилипчук — об увольнении из «Спартака-2»: для меня это было как снег на голову
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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Бывший главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук прокомментировал решение клуба отправить его в отставку.

«Ещё вчера «Спартак» объявил об увольнении, но мой контракт пока не расторгнут, на данный момент всё в процессе. Для меня это было как снег на голову, вариантов с новой работой у меня сейчас нет. Чуть попозже всё станет ясно, будем искать варианты решения проблем», — приводит слова Пилипчука Sport24.

Пилипчук был назначен главным тренером «Спартака-2» 15 января. Контракт со специалистом был рассчитан до конца следующего сезона. Команда, набрав 35 очков в 29 матчах, находится в пяти очках от зоны вылета в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, на 15-м месте.

С 2016 по 2018 год Пилипчук входил в тренерский штаб главной команды «Спартака», будучи ассистентом наставника Массимо Карреры, и стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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