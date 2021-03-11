Мележиков: «Спартак» и Пилипчук претензий друг к другу не имеют, расстались хорошо

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал увольнение Романа Пилипчука с поста главного тренера «Спартака-2».
«Спартак-2» должен привыкать к победам — это неотъемлемая часть их роста. Затраты на содержание команды не особо велики по сравнению с расходами клуба — примерно 5 млн евро.
С Пилипчуком общался сегодня. Мы не имеем претензий друг к другу и расстались по обоюдному согласию сторон. Мы расстались хорошо. Я думаю, что Роману Михайловичу удастся найти себе подходящую команду, потому что он неплохой тренер. У него будут предложения», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.
Пилипчук был назначен главным тренером «Спартака-2» 15 января. Контракт со специалистом был рассчитан до конца следующего сезона. Команда, набрав 35 очков в 29 матчах, находится в пяти очках от зоны вылета в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, на 15-м месте.
- 11 марта 2021
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