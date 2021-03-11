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Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов «Зенита»

Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».

«Шансы увидеть Ракицкого на поле есть. Не стопроцентные, но есть. У нас ещё остаётся время до игры, посмотрим, насколько он будет готов принять участие. О восстановлении Малкома и Дриусси никаких новостей нет. Ребята восстанавливаются по своей программе и в ближайшей игре точно не смогут помочь. Дальше будем смотреть.

Дисквалификация Ловрена? Посмотрим, у нас есть на эту позицию определённые варианты. И у нас есть время для того, чтобы принять окончательное решение», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» в 21 матче набрал 42 очка и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Сергей Семак: «Ахмат» — одна из наиболее агрессивных команд лиги
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