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КДК отказал «Спартаку» в отмене жёлтой карточки Жиго

КДК отказал «Спартаку» в отмене жёлтой карточки Жиго
Футбол / РПЛ 0

Контрольно-дисциплинарный комитет не стал отменять жёлтую карточку защитнику «Спартака» Самуэлю Жиго.

«КДК отказал «Спартаку» в удовлетворении заявления об исправлении ошибочного применения предупреждение Самуэлю Жиго», — сообщил глава КДК Артур Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем

Таким образом, защитник красно-белых пропустит матч с «Динамо».

Московский «Спартак» обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет 9 марта с просьбой отменить жёлтую карточку Самуэля Жиго, полученную в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром». Это предупреждение стало для француза четвёртым в сезоне.

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