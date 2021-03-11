КДК отказал «Спартаку» в отмене жёлтой карточки Жиго

Контрольно-дисциплинарный комитет не стал отменять жёлтую карточку защитнику «Спартака» Самуэлю Жиго.



«КДК отказал «Спартаку» в удовлетворении заявления об исправлении ошибочного применения предупреждение Самуэлю Жиго», — сообщил глава КДК Артур Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем



Таким образом, защитник красно-белых пропустит матч с «Динамо».



Московский «Спартак» обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет 9 марта с просьбой отменить жёлтую карточку Самуэля Жиго, полученную в матче 21-го тура РПЛ с «Краснодаром». Это предупреждение стало для француза четвёртым в сезоне.