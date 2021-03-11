КДК отменил жёлтую карточку Марио Фернандесу
Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение отменить предупреждение защитнику ЦСКА Марио Фернандесу, полученное им в матче с «Ахматом».
«КДК отменил ошибочное вынесение предупреждения игроку ЦСКА Марио Фернандесу. Он сможет принять участие в следующем матче», — сообщил глава КДК Артур Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Фернандес заработал карточку на 27-й минуте матча с грозненским клубом, которая была бы для него четвёртой в нынешнем сезоне. Таким образом, игрок сборной России сможет сыграть 13 марта в матче 22-го тура против «Арсенала».
Ранее в КДК сообщили, что не стали отменять предупреждение спартаковцу Самуэлю Жиго, из-за чего тот пропустит игру с «Динамо» в следующем туре.
КДК отказал «Спартаку» в отмене жёлтой карточки Жиго
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