Евгений Бушманов стал главным тренером «Спартака-2»

Новым главным тренером «Спартака-2» назначен Евгений Бушманов. 49-летний специалист уже завтра проведёт первую тренировку с дублем красно-белых на базе в Тарасовке, информирует официальная клубная пресс-служба.

Предыдущий наставник «Спартака-2» Роман Пилипчук расторг контракт с командой по обоюдному согласию сторон. Клуб пожелал специалисту успехов в дальнейшей тренерской карьере и поблагодарил за проделанную работу.

Бушманов выступал за «Спартак» во времена карьеры футболиста. С 1990 по 1992 год и с 1998 по 2000 год Евгений защищал цвета красно-белых, играя на позиции защитника.

Весной 2013 года Бушманов был назначен на должность главного тренера новообразованного «Спартака-2». Именно он спустя два года вывел команду из второго дивизиона в первый, а позже привёл дубль красно-белых к пятому месту в ФНЛ — это до сих пор является наивысшим достижением в истории «Спартака-2».

В начале 2017 года Бушманов получил предложение от молодёжной сборной России и покинул тренерский мостик «Спартака-2».

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