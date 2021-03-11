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РФС, УЕФА и Disney запустили в России программу футбольных тренировок для девочек

РФС, УЕФА и Disney запустили в России программу футбольных тренировок для девочек
Футбол / РПЛ 0
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Российский футбольный союз (РФС) совместно с УЕФА и Disney запускает в России проект UEFA Playmakers. Это международная программа тренировок для девочек, реализуемая в 22 национальных федерациях Европы, сообщает официальный сайт РФС.

Так, UEFA Playmakers — уникальная программа тренировок, направленная на знакомство и вовлечение в футбол девочек в возрасте 5-8 лет. Особенность проекта в том, что он вовлекает детей в футбол не только через спорт, но и через интерактив. Каждая тренировка будет основана на сюжетах всемирно известных мультфильмов Disney — «Суперсемейка 2» и «Холодное сердце 2». Юные участницы программы будут обучаться основам футбола в роли популярных персонажей из упомянутых мультипликационных картин.

Первый этап программы рассчитан на год. UEFA Playmakers будет реализовываться в 27 футбольных школах и секциях России. УЕФА провёл специальную подготовку тренеров, которые будут принимать участие в проекте.

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