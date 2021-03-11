Азар и Рамос могут сыграть за «Реал» в ближайшем туре Примеры

Игроки мадридского «Реала» Эден Азар и Серхио Рамос вернулись в общую группу и второй день тренировались наравне с остальными футболистами «сливочных».



Бельгиец и испанец могут вернуться на поле уже в матче предстоящего тура чемпионата Испании против «Эльче», который состоится 13 марта, либо в игре с «Аталантой» в Лиге чемпионов 16 марта, сообщает Mundo Deportivo. Решение об их участии в матче Примеры главный тренер Зинедин Зидан примет в пятницу.



Напомним, что Азар восстанавливается после повреждения мышцы левого бедра, при этом его возвращение затянулось вследствие рецидива. В сезоне-2020/2021 бельгиец провёл за «Реал» восемь матчей в чемпионате Испании, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Рамос в начале февраля перенёс операцию на левом колене после травмы внутреннего мениска. В нынешнем сезоне капитан команды принял участие в 14 матчах чемпионата Испании и забил 2 гола.

У Азара случился рецидив травмы