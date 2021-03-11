Рамос: я сторонник VAR, он помогает

Капитан «Реала» Серхио Рамос высказался о работе системы VAR в футболе на фоне споров о судействе после матча «Атлетико» — «Реал» в минувшем туре чемпионата Испании.



«В своё время я говорил о судьях всякие вещи, когда мне что-то не нравилось. Но самое умное – смотреть на это со стороны. Они люди и могут ошибаться. Я сторонник VAR, потому что он помогает. Судьи являются частью нашего спорта, они заслуживают уважения. Нам нужно заботиться о судьях, чтобы они выполняли свою работу наилучшим образом», — приводит слова Рамоса Marca.



Напомним, в одном из эпизодов мадридского дерби, прошедшего 8 марта, главный судья не назначил пенальти в ворота «Атлетико» после попадания мяча в руку игроку команды. Недовольство этим решением арбитра выразили несколько футболистов «Реала», а также директор клуба Эмилио Бутрагеньо. После игры представители «матрасников» написали в клубном «твиттере»: «Они критикуют даже верные решения… Некоторые просто привыкли, что им всегда дует попутный ветер».

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