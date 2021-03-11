«Реал» близок к продлению контракта с Вараном

Мадридский «Реал» и защитник команды Рафаэль Варан близки к тому, чтобы подписать новый контракт.
Действующее соглашение француза с испанским клубом истекает 30 июня 2022 года. Как сообщает Marca, «Реал» намерен решить вопрос о новом контракте до конца этого сезона, и он почти готов.
При этом издание отмечает, что Варан раздумывал об уходе. Ещё при предыдущем продлении контракта центральный защитник проявил нерешительность в отношении своего будущего, но в конечном итоге принял предложение. Сейчас же интерес к 27-летнему Варану, как сообщали в СМИ, проявляет «Манчестер Юнайтед», а также «ПСЖ». В случае продажи игрока мадридский клуб намерен выручить за него € 71 млн.
Рафаэль Варан стал игроком «Реала» летом 2011 года, перейдя из французского «Ланса» за € 10 млн.
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