«Ювентус» может расстаться с Роналду за € 60 млн

После неудачи в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 руководство «Ювентуса» настроено на глобальную перестройку команды. Так, ближайшим летом «старая синьора» может расстаться со своей главной звездой — нападающим Криштиану Роналду.

Как информирует SportMediaset, «Ювентус» готов продать 36-летнего португальского форварда за € 60 млн. Основным претендентом на Роналду считается «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что руководство туринского клуба в условиях финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, не сможет продолжать платить Роналду € 31 млн в год.

Роналду стал игроком «Ювентуса» в июле 2018 года, перейдя из мадридского «Реала» за € 117 млн. С тех пор он провёл за итальянский клуб 121 матч во всех турнирах, забил 92 гола и отдал 22 результативные передачи. С «Ювентусом» португалец дважды становился чемпионом Италии (2018/2019, 2019/2020) и дважды выигрывал Суперкубок Италии (2018, 2020).