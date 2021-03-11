В РФС ответили на требование «Спартака» разъяснить решения КДК по Жиго и Фомину

Российский футбольный союз выступил с ответом на обращение «Спартака» с просьбой публично обосновать решения КДК отменить жёлтую карточку игроку «Динамо» Даниилу Фомину и не отменять предупреждение защитнику красно-белых Самуэлю Жиго.



«При вынесении решения об отмене желтых карточек КДК РФС руководствуется материалами Экспертно-судейской комиссии. ЭСК состоит из высококвалифицированных экспертов с большим опытом в судействе, в том числе и иностранных арбитров. Итоги сегодняшнего заседания комиссии были оперативно переданы в КДК. На их основании комитет принял решение отменить предупреждение игрока «Динамо» Даниила Фомина, а также подтвердил решение арбитра о вынесении предупреждения игроку «Спартака» Самуэлю Жиго», — сообщили в службе коммуникаций РФС корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, сегодня в КДК решили отменить жёлтую карточку динамовцу Даниилу Фомину, полученную в матче минувшего тура с «Тамбовом». Если бы не отмена предупреждения, Фомин пропустил бы матч следующего тура со «Спартаком», так как это была бы его четвёртая жёлтая карточка. При этом КДК не отменил предупреждение Самуэля Жиго, из-за которого он не сыграет в московском дерби. После этого «Спартак» сообщил, что требует от РФС разъяснений.

«Спартак» потребовал от РФС разъяснений по поводу отказа отменить жёлтую карточку Жиго