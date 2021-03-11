«Олимпиакос» — «Арсенал»: стартовые составы на матч 1/8 финала ЛЕ
Сегодня, 11 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА «Олимпиакос» — «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее (Греция). Начало матча — в 23:00 мск.
Команды объявили стартовые составы:
«Олимпиакос»: Жозе де Са, Лала, Сократис, Ба, Рябчук, М’Вила, Камара, Бухалакис, Вальбуэна, Брума, Эль-Араби.
«Арсенал»: Лено, Тирни, Габриэль, Луис, Бельерин, Джака, Парти, Виллиан, Сака, Эдегор, Обамеянг.
Матч обслужит бригада арбитров из Германии во главе с Даниэлем Зибертом. Ассистенты — Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Резервный судья — Кристиан Дингерт.
Действующим обладателем титула является «Севилья». Испанская команда в финале прошлого розыгрыша турнира победила миланский «Интер».
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