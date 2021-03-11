«Рома» — «Шахтёр»: стартовые составы на матч 1/8 финала ЛЕ

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Сегодня, 11 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА «Рома» — «Шахтёр». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Начало матча — в 23:00 мск.

Команды объявили стартовые составы:

«Рома»: Лопес, Манчини, Кумбула, Кристанте, Карсдорп, Диавара, Вильяр, Спинаццола, Педро, Пеллегрини, Мхитарян.

«Шахтёр»: Трубин, Исмаили, Додо, Витау, Матвиенко, Тете, Марлос, Тайсон, Майкон, Патрик, Мораес.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Юнайтед» — «Милан».

Матч обслужит бригада арбитров из Португалии, которую возглавит Артур Соареш Диаш. Ассистенты — Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный судья — Тьягу Мартинш.

Действующим обладателем титула является «Севилья». Испанская команда в финале прошлого розыгрыша турнира победила миланский «Интер».