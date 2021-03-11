Онопко — о детстве: ели воробьёв, бегали по крышам, стреляли из рогатки, в футбол гоняли

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал, как проходило его детство в Луганске, и оценил футбольные познания нынешней молодёжи.
«В детстве в Луганске мы ели воробьёв, скворцов. Воробьи — как курятина, скворцы — ещё вкуснее, но тяжелее было поймать. Стреляли в них из рогатки. Голуби, кстати, тоже вкусные. Чем ещё во дворах занимались? В футбол гоняли, по крышам бегали, по чердакам. Один раз бежал и чуть не упал с пятого этажа — было очень страшно. Футбол меня спас от многих вещей.
Нынешняя молодёжь нечасто меня вспоминает. Бывает, спрашиваешь, кто такой Пеле или кто такой Стрельцов, а они даже этого не знают. Некоторые не знают, кто такой Карвалью или Олич, Красич, хотя это всё недавно было», — сказал Онопко в видео на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».
- 11 марта 2021
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