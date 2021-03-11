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«Вильярреал» переиграл киевское «Динамо» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

«Вильярреал» переиграл киевское «Динамо» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

Испанский «Вильярреал» в Киеве одержал победу над местным «Динамо» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы — 2:0.

Счёт на 30-й минуте открыл Пау Торрес, поразивший пустые ворота с двух метров после прострела Жерара Морено. Второй гол испанцы забили на 52-й минуте – Рауль Альбиоль добил мяч в сетку после того, как голкипер динамовцев Георгий Бущан отразил удар Морено перед собой.

Киевляне нанесли 8 ударов по воротам, но в створ не попали ни разу. На счету испанцев – 15 ударов (6 в створ), а также шесть созданных голевых моментов (против одного у «Динамо»). Испанцы допустили 18 фолов, украинский клуб — 11.

Отметим, что на матче присутствовало ограниченное число болельщиков – по оценке, 12 750 человек. Ответный матч пройдёт в Испании 18 марта.

Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2021, четверг. 20:55 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
0 : 2
Вильярреал
Вильярреал, Испания
0:1 Торрес – 30'   0:2 Альбиоль – 52'
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