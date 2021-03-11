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«Славия» и «Рейнджерс» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

«Славия» и «Рейнджерс» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0
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Чешская «Славия» и шотландский «Рейнджерс» не выявили победителя в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, состоявшемся 11 марта — 1:1.

Счёт в матче на 7-й минуте красивым ударом с линии штрафной в дальний угол открыл игрок чешского клуба Николае Станчу. На 36-й минуте равновесие восстановил Филип Хеландер с прострела Яниса Хаджи.

«Славия» по итогам матча нанесла 12 ударов по воротам, в створ попав трижды и создав один явный голевой момент. Шотландцы нанесли 6 ударов, два из которых пришлись в створ, а также создали два голевых момента.

«Славия» продолжила серию без поражений на своём поле – пражский клуб не проигрывает уже в 29 домашних матчах начиная с ноября 2019 года, выиграв в 22 из этих матчей.

Отметим, что на матч было допущено ограниченное количество болельщиков. Ответный матч в Глазго состоится 18 марта.

Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2021, четверг. 20:55 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
1 : 1
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
1:0 Станчу – 7'   1:1 Хеландер – 36'
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