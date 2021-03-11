«Славия» и «Рейнджерс» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Чешская «Славия» и шотландский «Рейнджерс» не выявили победителя в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, состоявшемся 11 марта — 1:1.
Счёт в матче на 7-й минуте красивым ударом с линии штрафной в дальний угол открыл игрок чешского клуба Николае Станчу. На 36-й минуте равновесие восстановил Филип Хеландер с прострела Яниса Хаджи.
«Славия» по итогам матча нанесла 12 ударов по воротам, в створ попав трижды и создав один явный голевой момент. Шотландцы нанесли 6 ударов, два из которых пришлись в створ, а также создали два голевых момента.
«Славия» продолжила серию без поражений на своём поле – пражский клуб не проигрывает уже в 29 домашних матчах начиная с ноября 2019 года, выиграв в 22 из этих матчей.
Отметим, что на матч было допущено ограниченное количество болельщиков. Ответный матч в Глазго состоится 18 марта.
- 11 марта 2021
-
23:10
-
22:56
-
22:49
-
22:49
-
22:47
-
22:22
-
22:19
-
22:05
-
22:03
-
21:57
-
21:49
-
21:27
-
21:26
-
21:03
-
20:59
-
20:34
-
20:25
-
20:25
-
20:10
-
20:02
-
19:49
-
19:46
-
19:34
-
19:17
-
19:12
-
19:01
-
18:52
-
18:33
-
18:14
-
18:13
-
17:57
-
17:49
-
17:38
-
17:36
-
17:22