«Славия» и «Рейнджерс» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Чешская «Славия» и шотландский «Рейнджерс» не выявили победителя в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, состоявшемся 11 марта — 1:1.



Счёт в матче на 7-й минуте красивым ударом с линии штрафной в дальний угол открыл игрок чешского клуба Николае Станчу. На 36-й минуте равновесие восстановил Филип Хеландер с прострела Яниса Хаджи.

«Славия» по итогам матча нанесла 12 ударов по воротам, в створ попав трижды и создав один явный голевой момент. Шотландцы нанесли 6 ударов, два из которых пришлись в створ, а также создали два голевых момента.

«Славия» продолжила серию без поражений на своём поле – пражский клуб не проигрывает уже в 29 домашних матчах начиная с ноября 2019 года, выиграв в 22 из этих матчей.



Отметим, что на матч было допущено ограниченное количество болельщиков. Ответный матч в Глазго состоится 18 марта.