Серхио Рамос: приму ли я Месси в Мадриде? Однозначно. Даже домой его приглашу

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос рассказал, как отреагировал бы на переход в «Королевский клуб» лидера «Барселоны» Лионеля Месси.
«Приму ли я Месси в Мадриде? Сто процентов. Однозначно. Я бы даже пригласил его к себе домой, чтобы помочь ему (смеётся). И… Я бы никогда не играл за «Барселону», ни за € 50 млн, ни за € 70 млн в год. Есть вещи, которые нельзя купить за деньги. Это невозможно», — сказал Рамос в эфире радиостанции Madrid Xtra.
Ранее стало известно, что Месси склоняется к тому, чтобы остаться в «Барселоне», и его раздражают слухи об уходе в «Пари Сен-Жермен», который считается основным претендентом на аргентинца.
В сезоне-2020/2021 Месси провёл в составе «Барселоны» 35 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 11 результативных передач. Transfermarkt оценивает 33-летнего нападающего в € 80 млн.
- 11 марта 2021
-
23:10
-
22:56
-
22:49
-
22:49
-
22:47
-
22:22
-
22:19
-
22:05
-
22:03
-
21:57
-
21:49
-
21:27
-
21:26
-
21:03
-
20:59
-
20:34
-
20:25
-
20:25
-
20:10
-
20:02
-
19:49
-
19:46
-
19:34
-
19:17
-
19:12
-
19:01
-
18:52
-
18:33
-
18:14
-
18:13
-
17:57
-
17:49
-
17:38
-
17:36
-
17:22