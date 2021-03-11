Серхио Рамос: приму ли я Месси в Мадриде? Однозначно. Даже домой его приглашу

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос рассказал, как отреагировал бы на переход в «Королевский клуб» лидера «Барселоны» Лионеля Месси.

«Приму ли я Месси в Мадриде? Сто процентов. Однозначно. Я бы даже пригласил его к себе домой, чтобы помочь ему (смеётся). И… Я бы никогда не играл за «Барселону», ни за € 50 млн, ни за € 70 млн в год. Есть вещи, которые нельзя купить за деньги. Это невозможно», — сказал Рамос в эфире радиостанции Madrid Xtra.

Ранее стало известно, что Месси склоняется к тому, чтобы остаться в «Барселоне», и его раздражают слухи об уходе в «Пари Сен-Жермен», который считается основным претендентом на аргентинца.

В сезоне-2020/2021 Месси провёл в составе «Барселоны» 35 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 11 результативных передач. Transfermarkt оценивает 33-летнего нападающего в € 80 млн.