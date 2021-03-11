Эксперт ЭСК Левников объяснил решение не отменять жёлтую карточку игроку «Спартака» Жиго

Бывший арбитр, а ныне член экспертно-судейской комиссии РФС Николай Левников пояснил, что в ЭСК не было сомнений по поводу обоснованности жёлтой карточки защитнику «Спартака» Самуэлю Жиго.



«Рассматривая отмену четвёртой жёлтой карточки, комиссия следует предложению клубов, которое принял исполком РФС перед стартом сезона. Судейский комитет УЕФА и ФИФА не поддерживает практику отмены жёлтых карточек. Но мы не обсуждаем решения клубов и исполкома РФС, поэтому рассматриваем такие эпизоды.



Момент с Жиго не вызвал ни у кого вопросов. Для всех было очевидно, что это жёлтая карточка. Жиго выполнял подкат сзади, причём в безрассудной манере. Он вступил в единоборство на большой скорости. Даже если он сыграл в мяч, но потом сбил соперника – это жёлтая карточка, причём во всех случаях. Кстати, на чемпионате мира в 1998 году за такие подкаты, выполненные сзади, было требование к судьям показывать красные карточки. Впоследствии это решение отменили, но во всех регламентирующих документах и инструкциях судейских комитетов ФИФА и УЕФА такие нарушения наказываются желтой карточкой.



Фомин, вступая в единоборство, сравнялся с соперником и, выставив ногу перед ним, сделал подножку. Это нарушение не является безрассудным и опасным для здоровья соперника. У членов комиссии была дискуссия по этому моменту. Некоторые из них говорили, что это нарушение можно квалифицировать, как срыв перспективной атаки, но главный арбитр матча в протоколе записал, что желтая карточка показана за грубую игру со стороны Фомина. Комиссия принимала решение на основании этой записи. Повторюсь, Фомин нарушил правила по неосторожности, безрассудности и грубой игры в его действиях не было», — сказал Левников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Спартак» потребовал от РФС разъяснений по поводу отказа отменить жёлтую карточку Жиго