Тьяго Алькантара: недоволен своей игрой с момента перехода в «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара высказался о критике в свой адрес. Также 29-летний испанец дал оценку своей игре в составе мерсисайдского клуба.

«Не читаю, что обо мне пишут. Но я знаю, что меня критикуют. Я и сам недоволен тем, как играю с момента перехода в «Ливерпуль». Новый клуб, новая обстановка. У меня была серьезная травма, нужно было вернуться в игровой ритм. Но это не оправдание», — сказал Алькантара в интервью TNT Sports Brasil.

Напомним, Алькантара перешёл в «Ливерпуль» из мюнхенской «Баварии» 18 сентября 2020 года за € 22 млн. Его контракт с мерсисайдцами действует до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2020/2021 Алькантара провёл за «Ливерпуль» 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.