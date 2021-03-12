Сульшер: мы были слишком медленны с мячом

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал матч с «Миланом» в 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, встреча завершилась вничью 1:1.
«Этот поздний пропущенный гол усложняет задачу, но всегда всё сводилось ко второй игре. Мы были слишком медленны с мячом, иногда это приводит к большим сложностям в концовке игры, как это было в матче с «Манчестер Сити». Дин Хендерсон, конечно, мог вытащить удар Кьера, но мы должны были атаковать смелее. Сегодня мы были далеки от этого. Наверное, ничья справедлива.
Амад Диалло креативен, он играет с развязанными руками. Он забил красивый гол, но ему ещё предстоит многому научиться, и он будет становиться лучше», — приводит слова Сульшера ВВС со ссылкой на ВТ Sport.
Ответная игра между состоится 18 марта в Милане.
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