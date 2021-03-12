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Сульшер: мы были слишком медленны с мячом

Сульшер: мы были слишком медленны с мячом
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал матч с «Миланом» в 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, встреча завершилась вничью 1:1.

«Этот поздний пропущенный гол усложняет задачу, но всегда всё сводилось ко второй игре. Мы были слишком медленны с мячом, иногда это приводит к большим сложностям в концовке игры, как это было в матче с «Манчестер Сити». Дин Хендерсон, конечно, мог вытащить удар Кьера, но мы должны были атаковать смелее. Сегодня мы были далеки от этого. Наверное, ничья справедлива.

Амад Диалло креативен, он играет с развязанными руками. Он забил красивый гол, но ему ещё предстоит многому научиться, и он будет становиться лучше», — приводит слова Сульшера ВВС со ссылкой на ВТ Sport.

Ответная игра между состоится 18 марта в Милане.

Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2021, четверг. 20:55 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
Милан
Милан, Италия
1:0 Траоре – 50'   1:1 Кьер – 90+2'
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