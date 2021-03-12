Дубль Кейна принёс «Тоттенхэму» победу над «Динамо» З в день 20-летия правления Леви

«Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Динамо» (Загреб) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы – 2:0.



Первый гол в матче был забит на 25-й минуте – Эрик Ламела беспрепятственно вошёл в штрафную площадь, пробил, мяч попал в штангу и отскочил в другую сторону, где Гарри Кейн без помех забил в пустые ворота. Для Кейна этот гол стал 25-м в текущем сезоне во всех турнирах. На 70-й минуте Кейн ударом с 8-ми метров забил второй мяч.



Ответный матч состоится в Загребе 18 марта.



Отметим, что в день матча исполнилось ровно 20 лет с тех пор, как Даниэль Леви стал главой «Тоттенхэма». За время его руководства клубом «Тоттенхэм» выиграл один трофей – Кубок лиги в 2008-м году, а также был построен новый стадион.