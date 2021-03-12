Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дубль Кейна принёс «Тоттенхэму» победу над «Динамо» З в день 20-летия правления Леви

Дубль Кейна принёс «Тоттенхэму» победу над «Динамо» З в день 20-летия правления Леви
Футбол / Лига Европы 0

«Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Динамо» (Загреб) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы – 2:0.

Первый гол в матче был забит на 25-й минуте – Эрик Ламела беспрепятственно вошёл в штрафную площадь, пробил, мяч попал в штангу и отскочил в другую сторону, где Гарри Кейн без помех забил в пустые ворота. Для Кейна этот гол стал 25-м в текущем сезоне во всех турнирах. На 70-й минуте Кейн ударом с 8-ми метров забил второй мяч.

Ответный матч состоится в Загребе 18 марта.

Отметим, что в день матча исполнилось ровно 20 лет с тех пор, как Даниэль Леви стал главой «Тоттенхэма». За время его руководства клубом «Тоттенхэм» выиграл один трофей – Кубок лиги в 2008-м году, а также был построен новый стадион.

Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2021, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
Динамо З
Загреб, Хорватия
1:0 Кейн – 25'   2:0 Кейн – 70'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021