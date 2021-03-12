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«Арсенал» уверенно переиграл «Олимпиакос» в первом матче 1/8 финала ЛЕ

«Арсенал» уверенно переиграл «Олимпиакос» в первом матче 1/8 финала ЛЕ
Футбол / Лига Европы 0
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В первом матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА «Олимпиакос» принимал лондонский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее (Греция) и завершилась со счётом 1:3.

«Арсенал» играл первым номером на протяжении всего матча. В первом тайме, на 34-й минуте, счёт открыл Мартин Эдегор. На 58-й минуте «Олимпиакос» восстановил статус-кво благодаря голу Юссефа Эль-Араби. Однако уже на 79-й минуте защитник «канониров» Габриэль вновь вывел свою команду вперёд. Точку в матче на 85-й минуте поставил египетский полузащитник «Арсенала» Мохамед Эльнени. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу гостей.

Матч обслуживала бригада арбитров из Германии во главе с Даниэлем Зибертом. Ассистенты — Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Резервный судья — Кристиан Дингерт.

Ответная встреча команд состоится через неделю, 18 марта. Матч пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:55 мск.

Лига Европы. 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2021, четверг. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
1 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Эдегор – 34'   1:1 Эль-Араби – 58'   1:2 Габриэль – 79'   1:3 Эльнени – 85'
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