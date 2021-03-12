Форвард «Гранады» Молина стал одним из самых возрастных бомбардиров в истории Лиги Европы

Испанская «Гранада» выиграла у норвежского «Мольде» со счётом 2:0 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча проходила в Испании на стадионе «Лос-Карменес».
Как сообщает пресс-служба Лиги Европы в «Твиттере», нападающий «Гранады» Хорхе Молина, открывший счёт в этом матче, стал вторым в списке самых возрастных авторов забитых мячей в истории этого турнира – на данный момент футболисту 38 лет и 323 дня.
Лидирует в этом списке норвежский полузащитник Даниэль Берг Хегстад, отличившийся за «Мольде» в игре с «Селтиком» в 2015 году в возрасте 40 лет и 98 дней.
В текущем сезоне Малина принял участие в 37 встречах за «Гранаду» во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Игроком «Гранады» он стал летом 2020 года, перейдя из «Хетафе» на правах свободного агента.
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