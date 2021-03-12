Пиоли – о ничьей с «МЮ»: результат положительный, но впереди ещё одна тяжёлая игра

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвёл итоги первой встречи 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1), проходившей в Англии.

«Когда в результате жребия «Милану» достался «Манчестер Юнайтед», я сразу подумал, что они могут стать для нас подходящим соперником. Мы хотим пройти путь этого турнира до конца, и для этого мы должны обыгрывать такие команды. Сегодняшний результат — положительный, но впереди ещё одна тяжелая игра.

Я доволен этой игрой. Когда я вижу, что футболисты буквально отдают душу, чтобы добиться достойного результата, я могу только радоваться. Вероятно, это тот итог, который мы приняли бы до игры. Конечно, мы можем заслужить чего-то большего, но, в целом, это хороший результат.

Впереди у «Милана» три больших матча: с «Наполи», «Манчестер Юнайтед» и «Фиорентиной». После чего у нас будет время отдохнуть, по крайней мере, у тех, кто не отправится в сборные.

Отменённый гол Кессье? Франк убеждён, что не касался мяча рукой, но судья подумал иначе», — цитирует Пиоли Football Italia.