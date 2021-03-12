«Он словно притягивает мяч». Льорис – о дубле Кейна в ворота загребского «Динамо»

Голкипер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис отреагировал на дубль своего одноклубника Гарри Кейна в ворота загребского «Динамо» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Кейн просто наслаждается футболом. Мы видим что, он словно притягивает к себе мяч. Ламела проделал потрясающую работу, открыв Кейну пространство перед воротами для первого гола, и Гарри оказался там в нужное время. Его второй мяч дал команде некоторое облегчение перед ответным матчем.

В этом сезоне у «Тоттенхэма» были и взлёты и падения, но сейчас мы вступаем в важный период, и приятно чувствовать, что игроки готовы работать на общий результат», — цитирует Льориса Goal.

В нынешнем сезоне Кейн провёл 36 встреч за «Тоттенхэм» во всех турнирах, отметившись 26 забитыми мячами и 16 результативными передачами.