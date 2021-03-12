«Он словно притягивает мяч». Льорис – о дубле Кейна в ворота загребского «Динамо»

Голкипер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис отреагировал на дубль своего одноклубника Гарри Кейна в ворота загребского «Динамо» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
«Кейн просто наслаждается футболом. Мы видим что, он словно притягивает к себе мяч. Ламела проделал потрясающую работу, открыв Кейну пространство перед воротами для первого гола, и Гарри оказался там в нужное время. Его второй мяч дал команде некоторое облегчение перед ответным матчем.
В этом сезоне у «Тоттенхэма» были и взлёты и падения, но сейчас мы вступаем в важный период, и приятно чувствовать, что игроки готовы работать на общий результат», — цитирует Льориса Goal.
В нынешнем сезоне Кейн провёл 36 встреч за «Тоттенхэм» во всех турнирах, отметившись 26 забитыми мячами и 16 результативными передачами.
- 12 марта 2021
-
03:09
-
02:46
-
02:30
-
02:09
-
01:53
-
01:19
-
00:57
-
00:54
-
00:53
-
00:52
-
00:44
-
00:24
-
00:05
- 11 марта 2021
-
23:57
-
23:56
-
23:35
-
23:29
-
23:10
-
22:56
-
22:49
-
22:49
-
22:47
-
22:22
-
22:19
-
22:05
-
22:03
-
21:57
-
21:49
-
21:27
-
21:26
-
21:03
-
20:59
-
20:34
-
20:25
-
20:25