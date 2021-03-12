Экс-футболист ЦСКА Марк Гонсалес перенёс инфаркт миокарда

36-летний чилиец Марк Гонсалес, бывший футболист московского ЦСКА, ранее также выступавший в «Ливерпуле» и «Бетисе», перенёс инфаркт миокарда. Об этом сообщает испанское издание AS, ссылаясь на пост супруги игрока в социальных сетях.

«Любовь всей моей жизни, моя родственная душа, как же меня потрясла эта ситуация… Последние несколько ночей были ужасными. Дни, наполненные неопределенностью, это было действительно пугающе.

Я пишу это, потому что ты по-прежнему с нами — это заставляет ценить каждый момент нашей семейной жизни. Удивительно, как всё быстро может измениться. Жизнь может удивить и испытать нас, вселить страх, но с верой, силой и надеждой мы можем выйти из любого неприятного положения. Я хочу, чтобы ты был со мной всегда, Марк», — гласит эмоциональный пост Мауро Риверы в «Инстаграме».

Гонсалес выступал за московских «армейцев» с 2009 по 2014 год. За красно-синих футболист провёл 69 встреч во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 13 голевых передач, став 2-кратным чемпионом России (2012/2013, 2013/2014), серебряным (2010) и бронзовым призёром (2011/2012) этого турнира, дважды обладателем Кубка России (2010/2011, 2012/2013) и единожды обладателем Суперкубка России (2013).