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«Химки» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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«Химки» — «Ростов»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

«Химки» — «Ростов»: прямой эфир матча начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 12 марта, состоится матч «Химки» — «Ростов». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Химки» — «Ростов» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Андрей Болотенков и Антон Кобзев. Резервный рефери — Сергей Чебан (все — Москва).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Ростов».

«Химки», набрав 29 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (34) — на седьмой строчке.

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