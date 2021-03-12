«Химки» — «Ростов»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 12 марта, состоится матч «Химки» — «Ростов». Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Химки» — «Ростов» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Андрей Болотенков и Антон Кобзев. Резервный рефери — Сергей Чебан (все — Москва).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Ростов».



«Химки», набрав 29 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (34) — на седьмой строчке.