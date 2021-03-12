Наумов: ничья с «Локомотивом» будет для «Сочи» большим достижением

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».



«Если бы «Сочи» играл в Черкизово в полном составе, я бы сказал, что южная команда как минимум не проиграет. Но с такими потерями в составе будет крайне сложно. «Локомотив» сейчас в хорошей форме, свои матчи отыгрывает неидеально, но очки берёт, реализовывает моменты и почти не ошибается в обороне. А «Сочи» лишился двух системообразующих игроков в лице Нобоа и Заболотного. Без них ничья будет большим достижением, но я уверен, что Владимир Федотов что-то придумает и выработает тактику, которая нивелирует потери. Гости дадут бой, но неизвестно, поможет ли им это набрать очки», — цитируют Наумова «Известия».



«Локомотив», набрав 34 очка, поднялся на седьмое место и теперь уступает «Ростову» по дополнительным показателям. Отставание «железнодорожников» от зоны еврокубков сократилось до трёх очков. «Сочи» (37) – на четвёртом.

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