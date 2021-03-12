Защитник «Шахтёра» признал ошибку в моменте с первым голом «Ромы»

Защитник «Шахтёра» Исмаили прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой» (0:3). Ответная встреча состоится 18 марта.



«Это была очень нелёгкая игра против сильного соперника. Они хорошо закрывали наши атаки, это усложнило нашу игру. У нас были серьёзные трудности с формированием атак. Мы не смогли организованно разыгрывать, развивать атаки. В перерыве скорректировали некоторые моменты, тогда «Шахтёр» начал играть в свой футбол.



Что касается первого гола, это моя ошибка. Я неправильно прочитал игру. Нужно было сопровождать соперника, идти вместе с ним. Это проблема моего неправильного выбора. Мы хотели добиться положительного результата, но такое случается. Будем бороться до последней минуты, чтобы исправить это», — цитирует Исмаили пресс-служба УЕФА.

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