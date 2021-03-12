Канчельскис: буду болеть за «Динамо». За «Спартак» не болею

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Спартак».



«Думаю, что, конечно, по игре этот матч будет сильно отличаться от матча «Динамо» — «Спартак» в Кубке России. Тем более «Спартак» сейчас шесть мячей забил «Краснодару». Конечно, команда захочет реабилитироваться и взять у «Динамо» реванш за то поражение. Плюс ко всему это московское дерби. Может, не такое, как ЦСКА – «Спартак», но всё равно принципиальное дерби.



У красно-белых сейчас настрой будет очень серьёзный. Нельзя им терять очки. Потому что любая потеря опускает команду в турнирной таблице, а «Динамо» поднимается. Но вообще «Спартак» будет совсем другой по сравнению с Кубком России: шесть мячей забили в прошлом матче — настроение хорошее, всё прекрасно. Интересная игра ожидается. Буду с нетерпением ждать.



Буду болеть за «Динамо». За «Спартак» не болею. А по поводу счёта сложно что-то сказать. Но думаю, что результативную игру увидим, и много забитых мячей будет. Понимаю, что тренеры не любят, когда по три-четыре мяча их команда пропускает, но для зрителей это хорошо. В любом случае ожидается интересная игра. Надеюсь, что погода будет благоприятная», — цитирует Канчельскиса Rusfootball.

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