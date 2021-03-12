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19:00 Мск
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Стало известно расписание матчей 1/4 финала Кубка России

Стало известно расписание матчей 1/4 финала Кубка России
Футбол / Кубок России 0

Стало известно расписание матчей 1/4 финала Кубка России. На этой стадии розыгрыша сыграют ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», «Ахмат», «Уфа», «Сочи», «Крылья Советов» и тульский «Арсенал». Российский футбольный союз представил полную программу 1/4 финала.

7 апреля:
19:00 «Ахмат» — «Уфа»
19:00 «Сочи» — «Локомотив»

8 апреля:
17:30 «Крылья Советов» — «Динамо»
19:30 «Арсенал» — ЦСКА

Ранее матчи 1/4 финала Кубка России были перенесены со 2 и 3 марта на 7 и 8 апреля. Действующим обладателем титула является санкт-петербургский «Зенит», который в финале розыгрыша сезона-2019/2020 победил «Химки» (0:1). Клуб из Санкт-Петербурга уже выбыл из нынешнего Кубка России. Напомним, в 1/8 финала Кубка сине-бело-голубые на своём поле уступили тульскому «Арсеналу» со счётом 1:2.

Матчи 1/4 финала Кубка России перенесены
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