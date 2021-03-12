Колосков: дальше падать в таблице УЕФА некуда. Как тренируешься, так играешь, вот проблема

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал падение России на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.



«Дальше уже падать некуда, такое сейчас ощущение. Всё зависит от выступления наших команд. Шансы подняться тоже есть. Если брать составы команд, то в наших клубах есть игроки настоящего международного класса. Значит, надо ставить речь о подготовке. Как тренируешься, так и играешь. Надо искать вот здесь проблемы. Все нюансы в тактике. Есть современный футбол, в него надо играть. Разбирать соперника. Вот, к примеру, «Рубин» — «Зенит». Все знают, что Макаров ярко выраженный левоногий футболист. Ну заблокируйте ему левую ногу, а Ловрен и Сантос повелись на перекладывание под правую ногу. Дело не в лимитах и организациях, а подготовке и тренере», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, после победы «Аякса» в матче с «Янг Бойз» (3:0) коэффициент Нидерландов в сезоне-2020/2021 повысился до 8,400 баллов, а по сумме пяти последних сезонов — до 38,400 баллов. Россия, у которой не осталось представителей в еврокубках, имеет в своём активе 38,382 балла и уже никак не повысит свой коэффициент в нынешнем сезоне. Таким образом, Нидерланды обошли Россию, сместив РПЛ с седьмого на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.

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