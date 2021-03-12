Воспитанник «Зенита» рассказал, за что Александра Селихова отчислили из академии клуба

Воспитанник «Зенита» вратарь Максим Криушев рассказал, с кем играл за академию сине-бело-голубых.



«Александр Закарлюка сейчас в Эстонии. Плюс за пять лет пересекался с Васютиным, который недавно уехал из «Зенита» в Швецию. С нами в общежитии жил Сутормин — обычный парень. А вот Селихов, который был на год старше, с нами не доучился, его отчислили за год до выпуска из-за плохого поведения в школе. Я лично не видел, что он там творил, но могу сказать: у Саши была лучшая техника среди всех вратарей, и нам часто ставили его в пример.



Ещё у нас был вратарь Дар Королёв, который не числился в академии, а просто тренировался с нами, сейчас он играет в Европе: поездил по Испании и Болгарии. Только с ним и поддерживаю связь», — сказал Криушев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

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