Воспитанник «Зенита»: Дмитрий Черышев предлагал ребятам решать конфликты дракой

Воспитанник «Зенита» вратарь Максим Криушев поделился воспоминаниями о пребывании в Санкт-Петербурге.



«В последний год перед выпуском меня отдали в аренду в клуб городского чемпионата. Было два варианта: либо «Коломяги», либо «Ижорец». Я посоветовался с тренером, и он сказал идти в «Ижорец», потому что там команда послабее и будет больше практики. А вратаря, который пошёл в «Коломяги», забрали потом в «Краснодар». Это был Сева Ермаков. Знаю, что он поиграл в армавирском «Торпедо» под руководством Карпина, а больше я о нём не слышал. Я отыграл сезон в «Ижорце», улучшил технику и игру ногами.



Из аренды я вернулся в «Зенит», там меня стали привлекать к тренировкам молодёжки. Командой тогда руководил Дмитрий Черышев — очень своеобразный тренер. Когда возникали какие-то конфликты, он предлагал ребятам надеть боксёрские перчатки и выйти подраться. Вроде в шутку, но все воспринимали его всерьёз. Правда, перчатки всё же не надевали», — сказал Криушев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

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