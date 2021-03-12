Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему у болельщиков «Спартака» возникает теория заговора.



«Я как член исполкома не имею права комментировать судейство. Что касается этого решения, то, конечно, зная, что будет дерби, и когда одному игроку отменяют карточку, другому не отменяют, и тем более, насколько мы знаем, по Фомину мнение судейского комитета разделилось, то это выглядит странно.



Естественно, что тут же у наших болельщиков возникает теория заговора. Конечно, в таких случаях, лучше всё делать, как говорится, параллельно, чтобы ни у кого не возникала идея предвзятости», — цитирует Федуна «РБК-Спорт».



Напомним, сегодня в КДК решили отменить жёлтую карточку динамовцу Даниилу Фомину, полученную в матче минувшего тура с «Тамбовом». Если бы не отмена предупреждения, Фомин пропустил бы матч следующего тура со «Спартаком», так как это была бы его четвёртая жёлтая карточка. При этом КДК не отменил предупреждение Самуэля Жиго, из-за которого он не сыграет в московском дерби. После этого «Спартак» сообщил, что требует от РФС разъяснений.

В РФС ответили на требование «Спартака» разъяснить решения КДК по Жиго и Фомину