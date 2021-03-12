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«Сужусь до сих пор». Воспитанник «Зенита» рассказал, как фарм-клуб «Анжи» обманул игроков

«Сужусь до сих пор». Воспитанник «Зенита» рассказал, как фарм-клуб «Анжи» обманул игроков
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0
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Воспитанник «Зенита» вратарь Максим Криушев рассказал о неприятной ситуации во времена выступления на правах аренды в ПФЛ за «Анжи-Юниор», татарском фарм-клубе «Анжи».

«Страшный сон начался с того, что меня не смогли заявить. Клуб не заплатил всего семь тысяч рублей за проверку моих документов во время международного перехода и неправильно меня оформил. В итоге я просто не мог играть в ПФЛ. Остался в Татарстане — играл, можно сказать, за молодёжный «Юниор». Но и это не всё. На нас — игроков — повесили все гостиничные долги, и пацаны до сих пор выплачивают деньги за время, которое мы там провели. А это около 120 тысяч рублей на одного!

Как это было. Мы отдали паспорта, нам подсунули договоры с гостиницей, и все их подписали. Никого не смутило, что договор оформили на нас, а не на клуб. В итоге через пару месяцев проживания нам подсунули новые бумажки: если клуб не заплатит за проживание, то это должны сделать игроки. Я и мой сосед до последнего отказывались, но в конце концов подписали — иначе бы нас просто выгнали из гостиницы. Что клуб не фигурировал ни на одной бумаге, я узнал только в суде.

Сужусь с «Юниором» до сих пор. В первое время приходили повестки, но на заседания никто не являлся и ситуация успокаивалась. И вот, спустя три года, мне снова пришла повестка, я посетил заседание, и судья, ознакомившись с делом, сказала, что я буду платить. Надеюсь, этого всё же не случится», — сказал Криушев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

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И до сих пор судится с татарским «Анжи».
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