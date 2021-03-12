Мостовой – о падении в рейтинге УЕФА: нас обыгрывают даже Израиль, Венгрия, Хорватия

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал падение России на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.
«Происходящее закономерно. Это не один провальный сезон, мы опускаемся ниже и ниже на протяжении нескольких сезонов. К тому же, у нас даже был запас, а мы его растеряли. Это очень печально. Самое печальное, что нас обыгрывают даже Израиль, Венгрия, Хорватия. На словах все делают выводы, а надо на деле. А вот это не меняется, уровень падает», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, после победы «Аякса» в матче с «Янг Бойз» (3:0) коэффициент Нидерландов в сезоне-2020/2021 повысился до 8,400 баллов, а по сумме пяти последних сезонов — до 38,400 баллов. Россия, у которой не осталось представителей в еврокубках, имеет в своём активе 38,382 балла и уже никак не повысит свой коэффициент в нынешнем сезоне. Таким образом, Нидерланды обошли Россию, сместив РПЛ с седьмого на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.
- 12 марта 2021
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