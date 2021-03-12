Ордец и Н’Жье смогут сыграть в матче «Динамо» — «Спартак»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о кадровой ситуации команды в преддверии матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».



«Н’Жье в порядке, он провёл весь тренировочный цикл перед матчем. Он готов сыграть со «Спартаком». У Ордеца были индивидуальные тренировки, но две последние провёл в общей группе. Он тоже готов сыграть. Травмированных у нас нет, поэтому мне предстоит подумать над составом. Нам нужна конкуренция, она приносит пользу



Нойштедтер хорошо сыграл с «Тамбовом». У нас было 70 процентов владения мячом, и Роман может играть как в обороне, так и в центре обороны», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.



Матч «Динамо» — «Спартак» состоится завтра, 13 марта, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск.

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